SEK durchsucht Wohnungen in Pforzheim und im Enzkreis – Verstoß gegen Kriegswaffenkontrollgesetz?

Beamte des Kriminalkommissariats Pforzheim haben zeitgleich drei Wohnungen in Pforzheim und eine im Enzkreis wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz durchsucht. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Pforzheim am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg sowie der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten sie dabei. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Die Ermittlungen dauern noch an.

BNN