Seniorin kracht mit Auto in Wohnzimmerfenster

Anzeige

Nicht ganz die Parklücke getroffen hat eine Autofahrerin in Plochingen (Landkreis Esslingen) – und ist stattdessen im Wohnzimmerfenster einer Familie gelandet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte die 85-Jährige am Montag vor dem Haus einparken und gab dabei zu viel Gas. Daraufhin krachte sie mit ihrem Wagen in das Fenster.

An dem Haus wurden dadurch neben der Scheibe auch Teile des Mauerwerks beschädigt. Die Autofahrerin blieb unverletzt – ebenso wie die Bewohner. Die Familie sei mit ihren Kindern im Nebenzimmer gewesen, sagte ein Polizeisprecher. (dpa/lsw)