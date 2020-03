Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof – Bundespolizei sucht Geschädigte

Anzeige

Mannheim (ots) – Am Samstag, den 29.02.2020 gegen 5 Uhr morgens, fasste ein 26-jähriger Deutscher in der Lindenhofunterführung am Mannheimer Hauptbahnhof einer bislang unbekannten Geschädigten von hinten an das Gesäß. Hierauf wendete sich die Unbekannte gemeinsam mit ihrer Begleiterin an eine Streife der Bundespolizei. Sie schilderte den Sachverhalt und gab eine detaillierte Personenbeschreibung des Tatverdächtigen ab.

Unverzüglich fahndeten die Beamten nach dem Täter. Kurze Zeit später konnte dieser an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Hauptbahnhof erkannt und nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen werden. Der alkoholisierte Mann wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Da sich die Geschädigte nicht wie vereinbart auf die Wache am Hauptbahnhof begab um ihre Personalien zu hinterlassen, sucht die Bundespolizei nun nach Ihr.

Die Geschädigte sowie ihre Begleiterin werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 zu melden.

