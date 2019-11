Anzeige

Kehl (ots) – Gemeinsam mit verschiedenen Behördenvertretern veranstaltet die Stadt Kehl für alle Bürgerinnen und Bürger heute Abend um 19:00 Uhr in der Stadthalle eine Sicherheitskonferenz. Im Rahmen der Veranstaltung stehen Beamte der Abteilung für Prävention des Polizeipräsidiums Offenburg zur persönlichen Beratung zur Verfügung. Nehmen Sie an der Veranstaltung teil und beteiligen Sie sich an der Diskussion rund um die Sicherheitslage in Kehl. Vor diesem Hintergrund wird die Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg im Verlauf des heutigen Tages, neben den üblichen Pressemeldungen im Präsidiumsbereich, kurze Ticker-Meldungen über aktuelle Einsätze im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Kehl veröffentlichen. Unsere Informationen werden im Presseportal und über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter publiziert.

