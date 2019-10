Simmersfeld- Alkoholisiert und unter Drogen von Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Simmersfeld (ots) – Aufgrund der Einflüsse von Alkohol und Drogen ist ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer am Sonntag gegen 4 Uhr auf der Poststraße von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen mit einem Straßenschild kollidiert. Nachdem er in der Folge in den Grünstreifen geriet, prallte er abschließend noch gegen eine Scheune. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Der Fahrer musste die Beamten des Polizeireviers Nagold zur Blutprobe begleiten und seinen Führerschein abgeben.

