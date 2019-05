Simmersfeld – Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Anzeige

Calw (ots) – Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Motorradfahrer bei einem Wildunfall am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 351 zu. Der Biker war von Altensteig in Richtung Ettmannsweiler unterwegs, als kurz nach 13.00 Uhr ein Reh über die Straße lief und von dem Motorrad erfasst wurde. Der 50-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und das Motorrad überschlug sich mehrmals. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4281748