Simmersfeld – Schwerer Verkehrsunfall – Frontalzusammenstoß

Simmersfeld (ots) – Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Bundestraße 294 in Höhe Aichelberg. Der 58-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr gegen 13.30 Uhr hinter einem Lkw in Richtung Pforzheim. In Höhe Aichelberg überholte der 58-Jährige den Lkw. Ein ihm entgegenkommender 53-Jähriger, der einen Klein-Lkw fuhr, konnte noch ausweichen und in die Böschung fahren. Der nachfolgende 32-jährige Audifahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit dem Kleintransporter zusammen. Mit schweren Verletzungen wurde der Unfallverursacher in ein Krankenhaus gebracht. Der leichtverletzte Audifahrer und seine leichtverletzte 34-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls in Kliniken gebracht. Die Bundesstraße war bis 16.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

