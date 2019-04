Simmozheim- Drei Einbrüche in einem Haus

Anzeige

Simmozheim (ots) – In der Nacht zum Montag haben Einbrecher gleich drei Geschäfte in einem Gebäude in der Schillerstraße heimgesucht. In allen Fällen drangen die Unbekannten durch Aufhebeln von Fenstern oder Türen in die Räume ein. Aus einem Fußpflegestudio entwendeten die Täter Bargeld und einen Kaffeevollautomaten. Aus einem danebenliegenden Friseursalon erbeuteten sie ebenfalls Bargeld. Was sie aus der Postfiliale mitgenommen haben, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Althengstett, Telefon 07051 3243, zu melden.

