Simmozheim – Wohnungseinbruch

Simmozheim (ots) – Durch aufhebeln eines Fensters gelangten unbekannte Täter zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Simmozheimer Mozartstraße. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern. Schließlich nahmen sie – soweit bisher bekannt – eine hochwertige Armbanduhr mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Calw unter 07051/1610 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4293747