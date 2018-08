Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Sinzheim (ots) – Die Feuerwehr und die Beamten des Autobahnpolizeireviers aus Bühl mussten am Montagabend zu einem brennenden Fahrzeug auf der A5 in Richtung Karlsruhe eilen. Der Mercedes blieb gegen 21:25 Uhr in Folge eines technischen Defektes … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4034061