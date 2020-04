Sinzheim, A5 – Schwerer Unfall auf Autobahn

Anzeige

Sinzheim (ots) – In Fahrtrichtung Karlsruhe kam es am Mittwochnachmittag kurz vor 15:30 Uhr zwischen der Raststätte Bühl und der Autobahnausfahrt Baden-Baden zu einem schweren Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll zunächst an einem Kleinlastwagen mit Anhänger ein Reifen geplatzt sein so dass dieser verunfallte. Ein nachfolgender Pkw fuhr dann auf das Gespann auf. Zumindest ein Verkehrsteilnehmer wurde hierbei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war zur Hilfeleistung im Einsatz. Derzeit sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Baden-Baden zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe dauern derzeit an.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4584455 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4584455