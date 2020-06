Sinzheim – An der Ampel beleidigt

Anzeige

Sinzheim (ots) – Nachdem ein 25-Jähriger es sich am Dienstagabend nicht entgehen lassen wollte, eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden mit einer eindeutigen Handgeste zu beleidigen, erwartet ihn nun eine Strafanzeige. Der Autofahrer wartete gegen 21:45 Uhr an der Ampel zur Kreuzung der B3 und der Industriestraße, als die Beamten seinen Wagen passierten. Der während der Vorbeifahrt gezeigte Mittelfinger führte zu der anschließenden Kontrolle und schlussendlich der Anzeige wegen Beleidigung. Eigenen Angaben zufolge hatte die im Auto gehörte Musik den Mittzwanziger in die Stimmung versetzt, welche ihn zur folgenden Geste verleitete. /ma

