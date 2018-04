Sinzheim – Aus Kurve geflogen

Sinzheim (ots) – Überhöhte Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache für einen spektakulären Autounfall am späten Mittwochabend auf der Kreisstraße Richtung Schiftung. Ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer `flog´ gegen 22:30 Uhr mit seinem zu schnellen Wagen aus einer Kurve, überschlug sich und kam mehrere Meter weiter in einem Acker zum Stehen. Hierbei wurde ein Leitpfosten und ein Elektrozaun beschädigt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einer örtlichen Klinik versorgt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3914703