Sinzheim – Auto gestohlen / Zeugen gesucht

Sinzheim (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen in der Litzlunger Straße abgestellten Range Rover gestohlen. Dem SUV mit einem Wert von rund 70.000 Euro könnte möglicherweise die moderne Fahrzeugtechnik zum Verhängnis geworden sein. Nach ersten Ermittlungen haben die Langfinger mutmaßlich das Keyless-Go-System des Wagens überwunden und gelangten so in das Fahrzeuginnere, ohne den Originalschlüssel dafür zu benötigen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise über den Verbleib des grauen Geländewagens mit Bühler Zulassung geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Polizei.

