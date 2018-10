Sinzheim – Auto zerkratzt, Zeugen gesucht

Anzeige

Sinzheim (ots) – Die Ordnungshüter des Reviers Gaggenau suchen nach einer Sachbeschädigung an einem in der Albrecht-Dürer-Straße abgestellten Toyota nun nach Zeugen. Das Fahrzeug war von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 21 Uhr, im Zuge des Kirchweihmarktes dort geparkt. Ein bislang Unbekannter zerkratzte mittels eines nicht näher bekannten Gegenstandes die komplette Fahrerseite in etwa 50 Zentimeter Höhe. Der Gesamtschaden liegt bei ungefähr 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07225/9887-0 erbeten.

/lw

