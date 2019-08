Sinzheim – Baustellendiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Sinzheim (ots) – Durch das Aufbrechen der Sicherung eines Baucontainers auf einer Baustelle an der B3 konnten bisher Unbekannte mehrere Werkzeuge und Baumaschinen entwenden. Die Langfinger machten sich nach aktuellen Ermittlungen zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr und Donnerstag, 6:30 Uhr, an dem Container zu schaffen. Unter dem Diebesgut befinden sich unter anderem ein Kompressor, ein Schweißgerät, ein Hochdruckreiniger, Winkelschleifer, eine Kettensäge, eine Tauchpumpe sowie ein Borhammer. Der entstandene Diebstahlschaden beträgt in etwa 10.000 bis 12.000 Euro. Hinweise auf die gestohlenen Sachen und auf die Täter werden von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221/680-0 entgegengenommen.

