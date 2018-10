Sinzheim – Beleuchtungskontrolle an Schule

Anzeige

Sinzheim (ots) – Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und der morgendliche Weg zur Schule bringt nun wieder höhere Anforderungen an die Zweiräder der Schüler. Deren Verkehrssicherheit wurde im Rahmen der Schulwegüberwachung in der Müllhofener Straße durch Beamte des Polizeiposten Baden-Baden Oos kontrolliert. Die Bilanz war ernüchternd: Am Montagmorgen mussten die Ordnungshüter gleich 35 Fahrräder der Schüler beanstanden. Hauptsächlich war die Beleuchtung defekt oder gar nicht an den Rädern angebracht. Aufgrund der morgendlichen Licht- und der herbstlichen Witterungsverhältnisse werden die Eltern gebeten die Fahrradbeleuchtungen der Kinder zu überprüfen und in Ordnung zu bringen. Gerade für Fahrradfahrer ist es wichtig rechtzeitig wahrgenommen zu werden – deshalb Licht einschalten!

