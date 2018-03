Sinzheim – Börse aus Auto gestohlen

Sinzheim (ots) – Am frühen Dienstag gegen 2 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem in der Kastanienstraße abgestellten Nissan zu schaffen und verschaffte sich auf noch unbekannte Weise Zugang zum Fahrzeug. Der als zirka 160 Zentimeter groß und schlank beschriebene Täter entfernte sich mit der aus dem Auto gestohlenen Geldbörse in nördliche Richtung. Seither fehlt von dem Dieb und dem entwendeten Portemonnaie jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07221 680-0 erbeten. /ma

