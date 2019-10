Sinzheim – Dreister Dieb nach drittem Anlauf gestellt

Anzeige

Sinzheim (ots) – Nachdem ein 35 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag das dritte Mal den Kassenbereich eines Supermarkts in der Industriestraße passierte, ohne seine zuvor eingesteckten Waren zu bezahlen, konnte er durch einen Mitarbeiter dingfest gemacht werden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der 35-Jährige zunächst gegen 16:45 mehrere Kleidungstücke unbemerkt aus dem Geschäft geschmuggelt und das Diebesgut in seinem Wagen verstaut. Voller Tatendrang kehrte der Mann in den Markt zurück, um sich weiter mit Lebensmittel sowie Spielsachen einzudecken. Auch dieses Mal gelang es dem mutmaßlichen Dieb, die Kassenzone zu durchqueren, ohne dabei ertappt zu werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Wert des Diebesguts auf über 200 Euro angesammelt. Beim dritten Anlauf blieb es allerdings beim Versuch. Bei seinem Vorhaben, eine Flasche Alkoholik aus dem Markt zu bringen, konnte er gestellt werden. Den Mittdreißiger erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

/wo

