Sinzheim – Einbrecher festgenommen

Sinzheim (ots) – Ein 28 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Dienstag in ein Autohaus in Sinzheim eingebrochen. Das Auslösen von vier Bewegungsmeldern im Innenraum führte gegen 2 Uhr zur Festnahme des Tatverdächtigen, welcher sich beim Eintreffen der Ordnungshüter noch im Inneren des Gebäudes befand. Der Mann hatte offenbar eine Scheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein hochwertiges Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden wird hierbei auf 10.000 beziffert. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

