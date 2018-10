Sinzheim – Fahrzeuge beschädigt

Anzeige

Sinzheim (ots) – Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagvormittag mehrere geparkte Fahrzeuge in der Albrecht-Dürer-Straße. Die drei abgestellten Pkw und ein Anhänger wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An einem Anhänger wurde die Plane beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Personen die Hinweise auf die Verursacher geben können oder etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 07221 62505 an die ermittelnden Beamten zu wenden.

