Auto landet in Sinzheim im Bach und läuft voll: Zwei Frauen retten Verletzte

Eine Frau ist aus medizinischen Gründen mit ihrem Auto am Dienstagmorgen in Sinzheim-Halberstung in einem Bach gefahren und wurde von zwei Passanten gerettet, die die Einsatzkräfte benachrichtigten. Laut Polizei fuhr die 51-jährige Frau mit ihrem Peugeot die Straße Stockmatt in Richtung Müllhofen, als sie offenbar aus medizinischen Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Straße abkam.

Sie überfuhr eine Böschung, touchierte ein Verkehrszeichen und kam schließlich im Bach auf den Rädern zum Stehen. Das Bachwasser drang in das Fahrzeuginnere ein. Zwei Frauen, die zufällig vorbei kamen, eilten zur Hilfe. Eine stieg ins Wasser und konnte die 51-jährige Peugotfahrerin an die Uferböschung retten. Die andere verständigte die Feuerwehren sowie Rettungsdienst und Polizei.

Die 51-jährige Frau wurde in das Bühler Klinikum gebracht, sie blieb durch den Unfall unverletzt. Der Peugeot, an dem ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

BNN / ots