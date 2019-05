Sinzheim, Kartung – Zwei BMW entwendet

Anzeige

Sinzheim (ots) – Nach dem Diebstahl zweier Pkw der Marke BMW in den frühen Freitagmorgenstunden, haben die Beamten der Kriminalpolizei in Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Im Lilienweg und in der Rosenstraße wurden im Freien geparkte Fahrzeuge vermutlich zwischen 2 Uhr und 5 Uhr entwendet. Bei den Autos handelt es sich um einen BMW 420d mit Rastatter-Kennzeichen und einen 430, ebenfalls mit RA-Kennzeichen. Eines der Fahrzeuge war mit einem Komfort-Schließsystem ausgestattet. Die Polizei rät bei Vorhandensein solcher Systemen, die Schlüssel im Haus nicht in der Nähe von Außenwänden, Fenstern oder Türen aufzubewahren. Für eine weitere kostenfreie Beratung, stehen die Beamten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen gerne bereit.

