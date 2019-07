Sinzheim – Katze bringt Radfahrer zu Fall

Anzeige

Sinzheim (ots) – Ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Dienstagabend nach einem Sturz in der Schwarzwaldstraße leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in die Stadtklinik Bühl gebracht werden. Nach Schilderung des Velo-Lenkers hatte er gegen 19:45 Uhr ruckartig einer aus einem Gebüsch herausspringenden Katze ausweichen wollen und verlor hierbei die Balance. Möglicherweise hätte ein getragener Radhelm seine Kopfverletzungen abgemildert. Der Sachschaden am Fahrrad dürfte als gering anzusehen sein.

