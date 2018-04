Sinzheim – Kind angefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots) – Beim Wenden in der Dr.-Josef-Fischer-Straße hat ein circa 60 Jahre alter Fahrer eines roten Kombis, möglicherweise der Marke „Nissan“, am Dienstagmittag ein 9-jähriges Kind angefahren und ist anschließend geflüchtet. Das Mädchen fuhr kurz nach 14 Uhr, während des Wendemanövers in Höhe der Straße „Am Pfarrzentrum“, mit ihrem Fahrrad hinter dem rückwärts zurück stoßenden Wagen und wurde hierbei erfasst. Durch die Kollision stürzte das Kind auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Der nun gesuchte Mann soll braun gelockte Haare, einen dunklen Teint sowie einen Vollbart gehabt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren am Verursacherwagen Kennzeichen mit Offenburger Zulassung angebracht. Die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden sind nun auf der Suche nach Zeugen des Unfalls, insbesondere nach einer Frau, die dem Mädchen nach dem Sturz auf die Beine geholfen hat. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-0.

