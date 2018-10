Sinzheim – Kollidiert

Anzeige

Sinzheim (ots) – Warum eine 83 Jahre alte Ford-Fahrerin am Mittwochvormittag in der Eisenbahnstraße von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Fest steht, dass sie gegen 11.20 Uhr mit einem am Fahrbahnrand geparkten Polo kollidierte und so einen Schaden von rund 3.000 Euro verursachte. Verletzt wurde niemand.

