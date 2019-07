Sinzheim – Leichte Verbrennungen

Anzeige

Sinzheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Hitzeabstrahlung eines Benzinrasenmähers am frühen Mittwochabend zu einem Einsatz für die Feuerwehr aus Sinzheim und die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gesorgt haben. Im Zuge der Mäharbeiten hatte sich eine Thujahecke in der Straße „Im Kunzen Äckerle“ entzündet. Während der Anwohner anschließend eigenständig versuchte, das Feuer zu löschen, trug er leichte Verbrennungen davon. Ein in der Nähe befindlicher Pkw wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

