Sinzheim – Mehrere Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle

Sinzheim (ots) – Die Kontrolle eines 23 Jahre alten VW-Fahrers am frühen Montagmorgen hat für diesen nun mehrere Strafanzeigen zur Folge. Gegen 1:15 Uhr wurde er in der Weinbergstraße am Steuer eines VW Polo kontrolliert. Wie sich dabei durch einen Urintest herausstellte, stand er zu diesem Zeitpunkt offenbar unter dem Einfluss von Amphetamin und Kokain. Eine entnommene Blutprobe wird in den kommenden Tagen genaueres zu diesem Verdacht erbringen. Darüber hinaus stellten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Dieser wurde ihm in der Vergangenheit durch die Führerscheinbehörde bereits entzogen. Zudem waren die an dem Polo angebrachten Kennzeichen fehl am Platz. Sie sind für einen BMW des 23-Jährigen ausgegeben worden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4139034