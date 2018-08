Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Sinzheim (ots) – Mit einem Schaden von etwa 2.000 Euro ließ der Fahrer eines Sattelzuges am Mittwoch einen 67-jährigen Citroen-Fahrer an einer Tankstelle in der Bergstraße zurück. Gegen 17:30 Uhr wartete der Pkw-Fahrer auf dem Gelände auf eine freie … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4036626