Sinzheim – Mutmaßlicher Dieb inhaftiert

Sinzheim (ots) – Ein 29 Jahre alter Georgier steht im Verdacht, am Donnerstagabend aus einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Sinzheim Lebensmittel im Wert von circa 161 Euro gestohlen zu haben. Er soll gegen 18:15 Uhr die Artikel in einen mitgeführten Rucksack gepackt und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert haben. Hierbei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und festgehalten. Aufgrund gleichgelagerter Delikte in der Vergangenheit wurde der in Frankreich wohnhafte Verdächtige, der allein im Jahr 2019 in zahlreichen Fällen im gesamten Bundesgebiet einschlägig auffällig war, festgenommen und am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden dem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Baden-Baden erließ antragsgemäß einen Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Der 29-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

