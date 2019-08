Sinzheim – Nach Parkunfall geflüchtet

Anzeige

Sinzheim (ots) – Am Donnerstagmittag wurde auf dem Parkplatz eines Baugeschäfts in der Industriestraße ein schwarzer Dacia Duster mit Anhänger beschädigt. Vermutlich wollte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker ein- oder ausparken, als er dabei zwischen 11:20 Uhr und 11:40 Uhr die Beifahrertür des Dacias deformierte. Anschließend machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegengenommen.

