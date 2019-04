Sinzheim – Nach Unfall leicht verletzt / Zeugen gesucht

Anzeige

Sinzheim (ots) – Eine 50-jährige Renault-Fahrerin war am Montagmittag auf der B3 in Richtung Baden-Baden-Oos unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie gegen 16.30 Uhr im Bereich der Kreuzung beim Real-Markt das Rotlicht einer dortigen Ampel. Sie krachte in den BMW einer vorfahrtsberechtigten Frau, welche bei dem Vorfall leicht verletzt wurde. Die hinzugerufenen Beamten des örtlichen Polizeipostens bilanzierten einen Schaden von rund 7.000 Euro. Sie sind nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalles. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07221 62505 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4258744