Sinzheim – Radfahrer angefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots) – Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Mountainbike-Fahrer kam es am Mittwochmorgen kurz vor Weitenung. Gegen 6:40 Uhr war der 26 Jahre alte Radler auf der Kreisstraße zwischen Leiberstung und Weitenung unterwegs. In Höhe des Sportplatzes Weitenung, kurz vor der Brücke über die A5, beabsichtigte der Radler nach links abzubiegen, um einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg weiter zu folgen. Beim Abbiegen wurde der Mittzwanziger jedoch von einem noch unbekannten Autofahrer überholt und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Durch die Kollision kam der Radler zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Nach seinem durch den Rettungsdienst erfolgten Transport in eine Klinik, bedurfte er dort weiterer medizinischer Hilfe. Zu dem flüchtigen Autofahrer ist lediglich bekannt, dass es sich möglicherweise um einen silberfarbenen BMW mit FR-Zulassung handeln könnte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

