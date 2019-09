Sinzheim – Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Anzeige

Sinzheim (ots) – Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochnachmittag ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer nach einer Kollision mit einem 39-jährigen Ford-Lenker an einer Einmündung auf einem Wirtschaftsweg westlich der Rheintalbahn zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Autofahrer im Bereich eines Pendlerparkplatzes am südwestlichen Ortsrand von Sinzheim auf dem für ihn gesperrten Wirtschaftsweg die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Radlers. Mit einem Rettungshubschrauber und schweren Verletzungen wurde der 64-Jährige in eine Karlsruher Klinik geflogen. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Wehrleute aus Baden-Baden unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

