Sinzheim, Rheinmünster – Kollision in Engstelle

Sinzheim (ots) – Da eine 50-jährige Opel-Fahrerin nach ersten Ermittlungen am frühen Mittwochmorgen in einer Engstelle der L80 zwischen Leiberstung und Schwarzach den Vorrang einer 44 Jahre alten Ford-Lenkerin missachtet hatte, kam es zu einem Einsatz der Wehrleute aus Schwarzach und der Beamten des Polizeireviers Bühl. Die 44-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und musste vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro zu beklagen war, mussten abgeschleppt werden.

