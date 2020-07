Sinzheim – Rollerfahrerin nach Unfall verletzt

Anzeige

Sinzheim (ots) – Eine 51-jährige Rollerfahrerin hat sich am Montagabend in der Industriestraße leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt die Frau aufgrund einer roten Ampel neben einem bereits wartenden Honda-Fahrer an. Beide Verkehrsteilnehmer wollten nach rechts in Richtung B3 abbiegen. Beim Abbiegevorgang des 35-jährigen Autofahrers berührten sich beide Fahrzeuge, woraufhin die Zweiradfahrerin zu Fall kam. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 1.000 Euro.

