Sinzheim – Trotz Fahrverbot am Steuer

Anzeige

Sinzheim (ots) – Obwohl ihm ein Fahrverbot auferlegt wurde, setzte sich am Dienstagabend ein Mittzwanziger ans Steuer seines Audi und muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden hatten am Dienstagabend in der „Landstraße“ eine Kontrollstelle errichtet. Beim Erkennen der Polizisten, bog der Mann gegen 23:40 Uhr in die Vormbergstraße ab, um sich mutmaßlich einer Überprüfung zu entziehen. Nachdem eine Streifenbesatzung ihn verfolgt und gestoppt hatte, stellte sich heraus, dass der Audi-Lenker zur Zeit ein Fahrverbot zu verbüßen hat.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4492973 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4492973