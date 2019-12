Sinzheim – Verletzter im Linienbus

Anzeige

Sinzheim (ots) – Ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro und ein Leichtverletzter waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der Tiefenauer Straße. Eine 31 Jahre alte Lenkerin eines BMW wollte aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße auffahren, als es zu einer Kollision mit einem Linienbus kam, welcher an einem geparkten PKW vorbeifuhr. Trotz sofort durchgeführter Vollbremsung, konnte der Busfahrer die Kollision nicht mehr vermeiden. Durch den Bremsvorgang stürzte im Bus ein 10 Jahre alter Junge und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Nach der Behandlung in einem nahegelegenen Klinikum konnte der Junge wieder nach Hause. /jh

