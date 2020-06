Sinzheim – Weggerutscht und verletzt

Anzeige

Sinzheim (ots) – Mit leichteren Blessuren kam offenbar am Sonntagnachmittag eine Zweiradfahrerin davon, als sie in der Industriestraße mit ihrem Leichtkraftrad stürzte. Die 17-Jährige folgte gegen 16:25 Uhr dem Verlauf einer Rechtskurve, als sie auf regennasser Fahrbahn zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Jugendliche zur Behandlung ins Klinikum. An ihrem Leichtkraftrad entstand derweil ein Schaden von rund 500 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4623249 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4623249