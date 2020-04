Sinzheim – Wichtige Zeugin gesucht

Anzeige

Sinzheim (ots) – Nach einer geklärten Unfallflucht, welche sich am Montagmittag in der Straße „Im Weingarten“ ereignet hatte, sind die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos auf der Suche nach einer wichtigen Zeugin. Die noch unbekannte Frau hatte kurz vor 12 Uhr beobachtet, wie ein 85 Jahre alter Mercedesfahrer beim Ausparken einen stehenden Pkw beschädigte und anschließend das Weite suchte, ohne den Vorfall zu melden. Er verursachte so einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Zeugin machte den geschädigten Fahrzeughalter auf das Malheur aufmerksam. Durch umfangreiche Recherchen konnte dann schließlich der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden. Um die Ermittlungen abschließen zu können, benötigen die Beamten nun noch die Aussage der Zeugin. Diese soll sich bitte unter der Telefonnummer 07221 62505 bei den Ermittlern melden.

