Sinzheim – Zeugen nach Unfall gesucht

Sinzheim (ots) – Am Samstagabend kam es in der Straße „Waldweg“ in Höhe der Kreuzung „Waldkindergarten“ zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und dem Audi einer 42-jährigen. Der Biker hatte der Autofahrerin gegen 20:40 Uhr mutmaßlich die Vorfahrt genommen. Er war durch die Kollision zu Fall gekommen und blieb wie seine Sozia augenscheinlich unverletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher übergab der Audi-Lenkerin eine Handynummer und seinen vermeintlichen Namen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Handynummer nicht existent ist und der Name wohl erfunden gewesen sein dürfte. Die Autofahrerin konnte weiter angeben, dass es sich bei dem Motorrad um eine weiße Gelände- beziehungsweise Motocross-Maschine mit schwarzem Karomuster an der Seite gehandelt habe. Der nun gesuchte Fahrer dürfte circa 17 Jahre alt gewesen sein. Hinter ihm fuhr eine etwa gleichaltrige Motorrad-Lenkerin mit einem sportlichem Zweirad. Die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4341180