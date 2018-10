Sinzheim – Zigaretten entwendet, Festnahme

Anzeige

Sinzheim (ots) – Nach einem Diebstahl wurde ein 14-Jähriger am Sonntagabend durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden festgenommen. Gegen 20 Uhr betrat der Jugendliche die Tankstelle in der Landstraße und nutze hierbei eine kurze Unaufmerksamkeit eines Verkäufers aus um eine Stange Zigaretten zu entwenden. Noch im Eingangsbereich stolperte der junge ´Kunde´ und verlor hierbei etwas von seinem Diebesgut. Nachdem der Mitarbeiter die Verfolgung aufnahm und die Ordnungshüter alarmierte, konnte der mutmaßliche Dieb kurz darauf gestellt und im Beisein mehrerer Jugendlicher festgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchung konnten meherere mutmaßlich zuvor entwendete Zigarettenpackungen sowie ein defektes Einhandmesser aufgefunden werden. Da der 14-Jährige stark alkoholisiert war, wurde er zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls, sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.Beim Antreffen der Streife spielte ein anderer Jugendlicher mit einer Softair-Pistole herum, welche im Anschluss beschlagnahmt wurde.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4094970