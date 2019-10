Söllingen – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind zwischen Mittwoch um 14:00 Uhr und Donnerstag um 14:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Söllingen eingebrochen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Anwesen. Im Haus wurden mehrere Schränke geöffnet und Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070, in Verbindung zu setzen.

Kai Kremer, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4392934