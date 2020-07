Speßhardt – Unfall im Kreuzungsbereich

Anzeige

Calw (ots) – Zwei schwer verletzte Personen, sowie ein Sachschaden in Höhe von 38.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in Speßhardt ereignete.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter VW Fahrer das Zavelsteiner Sträßle in Richtung Zavelstein. Zeitgleich befuhr ein 26-jähriger Ford Fahrer die Sommenhardter Straße in Richtung Speßhardt. Vermutlich durch Unachtsamkeit erkannte der ortsunkundige VW Fahrer die Kreuzung Zavelsteiner Sträßle / Sommenhardter Straße zu spät, so das der Ford Fahrer eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Durch den Aufprall werden sowohl der 25-jährige Ford Fahrer sowie seine 25-jährige Beifahrerin schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Insassen des VW blieben unverletzt. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

