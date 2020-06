St. Leon-Rot: Mann wird von Lkw-Rad am Kopf getroffen und stirbt

Anzeige

Am Montagvormittag ist ein Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz an der A6 bei St. Leon-Rot von einem verlorenen Rad eines anderen Lkws am Kopf getroffen und dadurch tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war ein Fahrer eines Sattelzuges mit seinem Fahrzeug in Richtung Mannheim unterwegs, als sich wohl gegen 10 Uhr, kurz vor dem Parkplatz „Bucheneck“, aus bislang unbekannten Gründen ein Rad eines Zwillingsreifens von der Zugmaschine löste. Das Rad rollte anschließend in den Parkplatz hinein und traf dort mit voller Wucht einen Lkw-Fahrer, der vor seinem Autotransporter stand, so die Polizei.

Lkw-Fahrer stirbt noch auf dem Parkplatz

Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer des verursachenden Sattelzuges konnte sein Gefährt noch auf den Parkplatz fahren und abstellen. Laut Polizei ist ein Sachverständiger mit der Klärung des Unfallgeschehens beauftragt.

Der Parkplatz „Bucheneck“ wurde zur Unfallaufnahme komplett abgesperrt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A6 kam es aber nicht.

