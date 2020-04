Corona-Verordnung: Wenige Verstöße in und um Karlsruhe am Karfreitag

Anzeige

Die Bestimmungen der Corona-Verordnung wurden im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, Stand 16 Uhr, auch am Karfreitag weitestgehend eingehalten. Die Anzahl der Ordnungswidrigkeit war aus Sicht der Polizei überschaubar. Aufgrund des schönen Wetters verzeichnete die Polizei dennoch Verstöße.

Durchweg handelte es sich um Ordnungswidrigkeit, die hauptsächlich Ansammlungen von Kleingruppen betraf. So musste beispielsweise in einem Fall in Weingarten am Baggersee, mehrere Kleingruppen am Nachmittag, durch Direktansprachen des Platzes verwiesen werden. Bereitwillig kamen diese den polizeilichen Aufforderungen umgehend nach.

Deshalb appelliert die Polizei erneut an die Vernunft der Bürger auch an den kommenden Ostertagen die Regeln einzuhalten.

ots/BNN