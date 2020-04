Polizei in Karlsruhe meldet kaum Verstöße gegen Corona-Regeln

Anzeige

Die Polizei in Karlsruhe hat am Wochenende kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Nachdrücklich gefordert waren die Beamten nur in einem Fall: Auf dem Schlossplatz versuchte ein Mann, sich einer Personenkontrolle zu entziehen. Es kam zu einem Handgemenge.

Laut Mitteilung der Polizei war speziell am Samstag, wohl angesichts geöffneter Lebensmittelläden und Drogerien, ein größeres Personenaufkommen festzustellen. Die geltenden Einschränkungen seien dabei weitgehend eingehalten worden. Lediglich vereinzelt sei es zu Verstößen gegen das Ansammlungsverbot sowie das Nutzungsverbot öffentlicher Einrichtungen gekommen.

Drei Beamte verletzt

Nennenswerte Ausnahme aus der Polizeimitteilung ist ein Vorfall vom Freitagabend. Kurz nach 17:30 Uhr trafen die Beamte auf dem Schlossplatz auf eine dreiköpfige Gruppe. Sie wollten deren Personalien kontrollieren. Ein 26-Jähriger widersetzte sich der Kontrolle.

Die Polizei wollte den Mann daraufhin in Gewahrsam nehmen. Der allerdings drohte, seinen Hund auf die Beamten zu hetzen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an deren Ende die Polizisten ihm Handschellen anlegten.

Drei Beamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, schreibt die Polizei.

BNN/ots