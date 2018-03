stark betrunken Auto gefahren

Bad Herrenalb (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstag um 01.40 h am Bahnhofsplatz eine 28-jährige am Steuer eines Pkw Audi A4. Ein Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

