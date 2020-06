Startschuss für Fahrradtrainings in den Jugendverkehrsschulen – enge Kooperation zwischen Verkehrswachten in der Region und der Polizei

Anzeige

Pforzheim (ots) – In den kommenden Tagen startet für Kinder der vierten Klassen in den Jugendverkehrsschulen Mühlacker, Calw-Hirsau, Nagold, Horb-Bittelbronn und Freudenstadt ein Fahrradtraining. Das neu entwickelte Fahrradtraining wird in enger Kooperation zwischen den regionalen Verkehrswachten und besonders geschulten Polizeibeamten/innen des Polizeipräsidiums Pforzheim durchgeführt.

Durch die Corona-Pandemie konnte seit März die wichtige Radfahrausbildung für die Kinder der vierten Klasse an den Grundschulen nicht mehr durchgeführt werden. Viele Schülerinnen und Schüler hätten die Grundschule verlassen müssen, ohne wichtige Regeln für das richtige und schützende Verhalten im Straßenverkehr erlernt zu haben.

Deshalb haben die Verkehrswachten Mühlacker, Calw und Freudenstadt mit dem Polizeipräsidium Pforzheim eine Kooperation geschlossen und für die Kinder das Fahrradtraining entwickelt. In Pforzheim wird derzeit die Jugendverkehrsschule neu gebaut, weshalb dort noch keine Fahrradtrainings stattfinden können. Viertklässlerinnen und Viertklässler aus dem Stadtkreis Pforzheim können selbstverständlich an anderen Standorten teilnehmen.

Das angebotene Fahrradtraining für die Kinder wird unter der Woche durchgeführt und dauert zwei Stunden. Es beinhaltet die wesentlichen Grundelemente wie die Vorfahrtsregeln und das Abbiegen im Straßenverkehr. Übungsfahrräder sind vorhanden, der eigene Fahrradhelm muss mitgebracht werden.

Im Rahmen der aktuell gültigen Corona-Vorschriften ist ausschließlich eine begrenzte Teilnehmerzahl zugelassen. Die vorherige Anmeldung zum Fahrradtraining ist zwingend erforderlich. Zur Teilnahme sind ausschließlich Kinder berechtigt, die in diesem Schuljahr keine Radfahrausbildung im Rahmen des Schulbesuchs erfahren haben. Die Anmeldung zu den Terminen und weitere Auskünfte gibt es unter den nachfolgenden Erreichbarkeiten:

Jugendverkehrsschule Mühlacker Verkehrswacht Mühlacker und Umgebung e. V., Telefon: 07041/818378 – in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13-15 Uhr

Jugendverkehrsschulen Hirsau und Nagold Verkehrswacht Calw e. V., Telefon: 0173/2042715 – in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13-15 Uhr

Jugendverkehrsschulen Horb und Freudenstadt Verkehrswacht Freudenstadt e. V., Telefon: 07441/536363 – in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13-15 Uhr

Weitere Informationen rund um die Verkehrssicherheit finden Sie auf den Internetseiten von www.verkehrswacht-bw.de und www.gib-acht-im-verkehr.de

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

