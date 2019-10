Staus nach Unfall mit drei Fahrzeugen am Autobahnkreuz Walldorf

Anzeige

Auf der Überleitung von der A6 auf die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe hat sich am Sonntagabend ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Unfall passierte laut Polizei an einem Stauende am Autobahnkreuz Walldorf. Zunächst war von einem brennenden Fahrzeug berichtet worden, dies stand allerdings nicht in Zusammenhang mit dem Auffahrunfall: Ein unbeteiligtes Fahrzeug war einige Zeit nach dem Unfall im Staubereich in Brand geraten.

Die Insassen der Unfallfahrzeuge wurden leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich angefordert worden. Auf den Fahrspuren in Richtung Karlsruhe kommt es zu Behinderungen.

pol/BNN